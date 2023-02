Água Santa x Red Bull Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Água Santa e Red Bull Bragantino se enfrentam na tarde desta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Na segunda colocação do Grupo B com 11 pontos, o Água Santa vem de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, e busca reencontrar o caminho da vitória contra o Bragantino. Para o duelo, o treinador Thiago Carpini não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Sam, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o RB Bragantino lidera o Grupo A, com 14 pontos conquistados, e vem de três jogos seguidos sem derrotas, com duas vitórias e um empate. Para o confronto, o treinador Pedro Caixinha terá vários desfalques, como o goleiro Cleiton, o lateral Luan Cândido, e o zagueiro Leo Ortiz.

Prováveis escalações

Escalação provável do Água Santa: Ygor Vinhas; Gabriel Souza, Didi, Jo e Reginaldo; Lucas Henrique, Thiaguinho e Lelê; Júnior Todinho, Bruno Xavier e Bruno Mezenga..

Escalação provável do Red Bull Bragantino: Maycon Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Thiago Borbas; Artur, Bruninho e Sorriso.

Desfalques

Água Santa

Rodrigo Sam, suspenso, desfalca o Água Santa.

Red Bull Bragantino

Cleiton, Luan Cândido, Léo Ortiz, Raul, Helinho, Kawê, Lucas Evangelista e Talisson, lesionados, desfalcam o Massa Bruta.

Quando é?