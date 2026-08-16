Justamente no aniversário do diretor-executivo Axel Hellmann, o Eintracht Frankfurt viveu no sábado um debacle notável. No último amistoso da pré-temporada, o Eintracht perdeu por 0 a 7 para o clube inglês de meio de tabela Brentford. No ataque, o Eintracht foi completamente inofensivo; atrás, um erro se sucedeu ao outro.

O goleiro Kaua Santos falhou feio no 0 a 2. O capitão Robin Koch foi o culpado pelo 0 a 3 e pouco depois precisou ser substituído por lesão. "Ele levou uma pancada na coluna cervical e depois ficou tonto", disse o técnico Adi Hütter. "Ele não tinha mais condições de continuar jogando." Segundo o Bild , o jogador de 30 anos não voltou para Frankfurt com a equipe, mas ainda foi examinado em Londres. Ainda não há diagnóstico.

Os cinco amistosos antes do debacle contra o Brentford haviam sido todos vencidos pelo Eintracht. Em três deles, porém, o adversário era de divisões inferiores. A vitória por 3 a 0 sobre o Trabzonspor no início da pré-temporada ainda tinha pouco valor de análise. Há uma semana, ao menos veio uma respeitável vitória por 2 a 0 contra o Hull City, recém-promovido à Premier League. O Frankfurt estreia na nova temporada na sexta-feira, pela Copa da Alemanha, contra o SC St. Tönis, da quinta divisão. Na abertura da Bundesliga, no dia 29 de agosto, o desafio será fora de casa contra o Union Berlin. Até lá, quem está especialmente pressionado no mercado de transferências é o diretor esportivo Markus Krösche.

Adi Hütter aumenta a pressão por reforços no Eintracht Frankfurt

"O elenco ainda não está como eu imagino", disse Hütter já na semana passada. Até aqui, chegaram apenas quatro reforços: Noel Aseko (12 milhões de euros, do Bayern de Munique) e Raphael Onyedika (nove milhões, do Club Brugge) para o meio-campo defensivo, além do zagueiro Otavio (4,5 milhões, do Estrela Amadora) e de Malik Pimpong (3,5 milhões, do sub-19 do FC Midtjylland). Nenhum dos quatro é visto como reforço imediato.

Contra o Brentford, Onyedika e Otavio começaram como titulares. Otavio formou a dupla de zaga com Koch, participou do primeiro gol sofrido e, além disso, ainda mostrou carência física. "Ele ainda não está na condição que eu imagino", disse Hütter já na semana passada. Krösche já vinha procurando intensamente um novo zagueiro e, com a atuação de Otavio e a lesão de Koch, a pressão aumentou ainda mais.

Além disso, deve chegar um jogador ofensivo. Durante muito tempo, o Eintracht esperou contratar em definitivo Arnaud Kalimuendo, que atuou por empréstimo na temporada passada e pertence ao Nottingham Forest, mas no momento há estagnação nesse assunto. Supostamente, o Nottingham pede 35 milhões, valor alto demais para o Eintracht. Louey Ben Farhat, do Karlsruher SC, é visto como alternativa. O atacante de 20 anos somou oito participações em gols em 20 partidas na última temporada da segunda divisão pelo KSC. Recentemente, Ermedin Demirovic, do VfB Stuttgart, também foi especulado de forma vaga.

Getty Images

Eintracht Frankfurt quer se desfazer de vários encalhes

Ao mesmo tempo, o Eintracht tenta se desfazer de vários encalhes de um elenco com 31 jogadores, claramente grande demais. No sábado, ao menos Noel Futkeu se transferiu por empréstimo para o SV Elversberg. Ainda estão na lista de dispensas Arthur Theate, Michy Batshuayi, Ellyes Skhiri, Jessic Ngankam, Niels Nkounkou e Elye Wahi. Batshuayi pode em breve se transferir para o Al-Shabab, da Arábia Saudita, e Skhiri retornar ao Colônia.

Principalmente graças à extremamente lucrativa venda de Nathaniel Brown para o Bayern de Munique (50 milhões), o Eintracht obteve até aqui neste verão um claro superávit em transferências. As receitas de 77,25 milhões de euros superam gastos de 30,3 milhões. Como os frankfurtianos, sob o comando do ex-técnico Albert Riera, perderam a classificação para a competição internacional, ainda assim será necessário economizar no geral.