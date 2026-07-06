Agiri se despede do México de cabeça erguida: o que aconteceu contra a Inglaterra foi doloroso

Javier Aguirre encerrou seu terceiro mandato à frente da seleção mexicana, após anunciar oficialmente sua saída na sequência da emocionante derrota por 3 a 2 para a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Azteca.

Agüero deixou o cargo cercado de grande respeito da torcida, apesar da dolorosa eliminação do torneio. O experiente técnico afirmou: “Gostaria de ter me despedido da torcida com uma vitória. Isso dói, mas saio com orgulho. Recuperamos a identidade da seleção e o sentimento de pertencimento”.

Agüero reiterou seu total apoio ao ex-capitão do México, Rafael Márquez, para assumir o cargo na próxima fase, acrescentando: “Desejo toda a sorte do mundo a Márquez. Ele é capaz de assumir a função e vai me superar”.

Agüero justificou a decisão de se afastar pelo desejo de se dedicar à família, após uma campanha na Copa do Mundo repleta de desafios, mas não escondeu sua satisfação com o que conquistou junto à equipe, afirmando: “Parto com um sentimento de satisfação e gratidão”.

A saída de Aguirre ocorre após um desempenho notável do México no cenário mundial, o que abre as portas para propostas de clubes interessados em contratar o experiente técnico.

A aventura dos anfitriões chegou ao fim diante da Inglaterra, que garantiu sua vaga nas quartas de final para enfrentar a Noruega. Enquanto isso, Aguirre encerrou a terceira etapa de sua trajetória com a seleção mexicana, deixando um legado de respeito e uma identidade bem definida.