Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, ironizou as declarações de Hugo Broos, técnico da África do Sul, após o confronto entre as duas equipes na estreia da Copa do Mundo de 2026.

O México estreou-se na Copa do Mundo na noite de quinta-feira com uma vitória fácil sobre a África do Sul por 2 a 0, em uma partida que teve três expulsões.

Hugo Broos afirmou que os jogadores adversários não sabiam o que fazer com a bola em alguns momentos da partida, apesar da desvantagem numérica da África do Sul.

Agiri respondeu na coletiva de imprensa após a partida, dizendo: “Acho que a África do Sul não teve uma boa defesa e não teve muita posse de bola”.

O técnico do México continuou: “Eles chutaram a nossa trave apenas uma vez. O que mais poderia acontecer?”.

E acrescentou, rindo: “Ainda bem que somos desesperados; se o placar fosse 4 a 0 a nosso favor, não haveria comentários como esses”.

Na segunda rodada da fase de grupos, a seleção do México enfrentará a Coreia do Sul, que venceu a República Tcheca por 2 a 1.