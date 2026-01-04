África do Sul x Camarões: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

África do Sul e Camarões se enfrentam neste domingo (04), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações, a África do Sul garantiu vaga nas oitavas de final ao encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos. Em três partidas disputadas, a seleção sul-africana venceu Angola por 2 a 1 e Zimbábue por 3 a 2, mas foi superada pelo Egito por 1 a 0.

Já Camarões avançou como vice-líder do Grupo F, somando os mesmos sete pontos do líder Costa do Marfim. Invicta na competição, a equipe camaronesa derrotou Gabão por 1 a 0 e Moçambique por 2 a 1, além de empatar com a própria Costa do Marfim por 1 a 1.

África do Sul: Williams; Mudau, Modiba, Mbokazi, Ngezana; Mokoena, Aubaas, Mbule; Mofokeng, Appollis, Foster .

Camarões: Epassy; Tolo, Kotto, Malone; Yongwa, Baleba, Namaso, Tchamadeu, Ebong; Mbeumo, Kofane.

Desfalques

África do Sul

Sem desfalques confirmados.

Camarões

Não há desfalques confirmados.

