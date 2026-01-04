+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoÁfrica do Sul
Al Barid
team-logoCamarões
Mounique Vilela

África do Sul x Camarões: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Al Medina; confira a transmissão e outras informações do jogo

África do Sul e Camarões se enfrentam neste domingo (04), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações, a África do Sul garantiu vaga nas oitavas de final ao encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos. Em três partidas disputadas, a seleção sul-africana venceu Angola por 2 a 1 e Zimbábue por 3 a 2, mas foi superada pelo Egito por 1 a 0.

Já Camarões avançou como vice-líder do Grupo F, somando os mesmos sete pontos do líder Costa do Marfim. Invicta na competição, a equipe camaronesa derrotou Gabão por 1 a 0 e Moçambique por 2 a 1, além de empatar com a própria Costa do Marfim por 1 a 1.

África do Sul: Williams; Mudau, Modiba, Mbokazi, Ngezana; Mokoena, Aubaas, Mbule; Mofokeng, Appollis, Foster .

Camarões: Epassy; Tolo, Kotto, Malone; Yongwa, Baleba, Namaso, Tchamadeu, Ebong; Mbeumo, Kofane.

Africa Cup of Nations
África do Sul crest
África do Sul
RSA
Camarões crest
Camarões
CAM

Desfalques

África do Sul

Sem desfalques confirmados.

Camarões

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Al Barid

Retrospecto recente

RSA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

RSA

Outros

CAM

1

3

Empates

0

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
3/4

Classificação

Links úteis

