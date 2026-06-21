Advogado revela o que o casal real fez no vestiário de Curaçao

Dick Advocaat está extremamente orgulhoso de “seu” Curaçao, que conquistou um ponto em uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Após a partida, Dick Advocaat conversou com a revista Voetbal International sobre o empate contra o Equador e os momentos que se seguiram à façanha de sua equipe.

“É uma pena que vocês não tenham visto o vestiário. O rei, a rainha e a filha deles. Pessoas incríveis, pelo menos na minha opinião. A maneira como se misturam ao meio da galera. São pessoas de verdade. Achei lindo ver isso de perto. Que não foi encenado”, diz Advocaat, dando uma amostra dos acontecimentos após o 0 a 0 em Kansas City.

Advocaat revela ainda que o casal real participou ativamente das comemorações no vestiário. “Eles simplesmente dançaram junto. Eu não, não, não, tenho que tomar cuidado com isso. Não sou muito de dançar”, diz o técnico de 78 anos com um tom de brincadeira.

O experiente técnico está especialmente feliz por Curaçao, sobretudo considerando a situação em que a seleção estreante na Copa do Mundo se encontrava há pouco tempo como nação do futebol. “E então conseguir esse resultado, contra jogadores que valem centenas de milhões. A tática foi importante, mas o goleiro (Eloy Room, red.), ele foi incrível. Nós mesmos também tivemos chances suficientes para marcar, mas não finalizamos bem o suficiente. É aí que se vê a diferença de qualidade.”

E acrescentou imediatamente: “Mas se você consegue manter o placar em 0 a 0 contra um time desses, isso é incrível. Eles nunca passaram por isso. Num estádio desses, com aquele clima. E depois, aquela festa no vestiário. A emoção, a música, a dança. Aí vocês são todos um só, né.”

Advocaat já passou por tudo no mundo do futebol, mas, mesmo assim, considera a atuação contra o Equador muito especial. “Hoje à noite não derramei lágrimas. Mas talvez isso ainda venha. Este é um novo ponto alto, também para mim como técnico. Conseguir algo assim em circunstâncias tão difíceis… incrível. E um ponto merecido, na minha opinião. Nós também tivemos chances. Eles tiveram um pouco mais, é verdade. Mas só no meio-campo deles já valia duzentos milhões.”

Graças a esse ponto, Curaçao ainda tem chances de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo. Advocaat, porém, pede cautela. “Não vamos nos precipitar”, disse o técnico holandês, que encerra a fase de grupos na quinta-feira contra a Costa do Marfim.