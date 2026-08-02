Advogado detona a polêmica: o Al-Hilal tem o direito de processar Cancelo?

O advogado Turki Al-Shammari afirmou que a ausência do português João Cancelo do período de preparação do Al-Hilal não concede automaticamente ao clube o direito de recorrer à Federação Internacional de Futebol (Fifa), esclarecendo que o episódio em si não é suficiente para comprovar a existência de uma quebra contratual que justifique a rescisão do contrato ou o pedido de indenização.

Al-Shammari explicou, em declarações ao jornal "Okaz", que o Al-Hilal precisa primeiro comprovar que o jogador foi notificado oficialmente sobre a data de comparecimento ao período de preparação, e que sua ausência ocorreu sem autorização ou justificativa legal, além de enviar notificações oficiais exigindo seu retorno, antes de tomar quaisquer medidas de escalonamento.

Ele apontou que os regulamentos concedem ao clube, inicialmente, o direito de aplicar as sanções disciplinares previstas no contrato, como advertência, multa ou desconto financeiro, dando ao jogador plena oportunidade de esclarecer sua posição e se defender.

Já se a ausência persistir e todas as notificações forem ignoradas, a situação pode se converter em uma quebra substancial do contrato, o que permite ao clube encerrar a relação contratual de forma legítima.

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Al-Shammari acrescentou que o Al-Hilal só poderá recorrer à Câmara de Resolução de Disputas da Fifa após concluir todas as etapas legais, e então poderá pleitear a comprovação da legitimidade da rescisão do contrato e obter indenização pelos danos, podendo as sanções se estender ao próprio jogador esportivamente, caso se comprove a ocorrência da quebra durante o período protegido do contrato.

Ele enfatizou que a força da posição jurídica do Al-Hilal não dependerá do que é divulgado pela imprensa nem da mera ausência do jogador dos treinos, mas sim da existência de um dossiê jurídico completo que inclua o contrato, as notificações oficiais, os avisos e todas as provas que comprovem que a ausência foi intencional e não uma circunstância excepcional.

Isso ocorre em meio à continuidade da ausência de João Cancelo do período de preparação do Al-Hilal na Áustria, em meio a relatos que indicam o desejo do jogador de retornar ao Barcelona em definitivo, enquanto o Al-Hilal mantém a exigência de receber 15 milhões de euros para aceitar a venda de seu contrato, num momento em que as negociações entre os dois clubes ainda seguem em andamento.