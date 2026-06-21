Adversário da Seleção Holandesa começa a chorar repentinamente ao vivo na TV e pede desculpas

O zagueiro da Tunísia, Ali Abdi, chorou ao vivo na televisão no domingo. O jogador do OGC Nice ficou envergonhado com o desempenho de sua seleção e pediu desculpas.

A Tunísia perdeu a primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo por 5 a 1 para a Suécia. Após esse jogo, Sabri Lamouchi foi demitido e substituído por Hervé Renard.

O francês, porém, não conseguiu salvar a seleção. Na madrugada de sábado para domingo, a Tunísia perdeu por 0 a 4 para o Japão, em parte devido a dois gols de Ayase Ueda.

Após a partida, Abdi falou com os jornalistas da BeIN Sports e não mediu palavras. “Quero pedir desculpas a todos os torcedores da seleção nacional”, começou ele.

“Mas não peço desculpas às pessoas que se divertem vazando informações aqui e ali”, continuou ele.

“Isso não é do interesse do país. Não temos tempo para trabalhar. Quando as coisas vão mal, toda a equipe é reformulada e chegam novos jogadores, em vez de corrigirmos as falhas”, prosseguiu ele, emocionado.

“Vamos disputar uma Copa do Mundo com jogadores que nunca jogaram juntos. Não dá para se preparar para uma Copa do Mundo jogando apenas algumas partidas juntos, contra adversários que se preparam há anos…”

Abdi ainda enfrenta a Holanda na madrugada de quinta para sexta-feira, embora o país norte-africano já esteja eliminado.