Adrian: "Klopp é o melhor técnico do mundo agora"

Goleiro dos Reds exalta o trabalho do treinador: "é o capitão do nosso barco"

Com as recentes conquistas do ( , Supercopa Europeia e ) e também pela camanha que o time tem feito na Premier League (líder com 13 pontos a mais que o vice e um jogo a menos) muito tem se falado sobre quem seria o melhor técnico do mundo na atualidade. E para o goleiro dos Reds, Adrian, a resposta é simples: Jurgen Klopp.

"Ele é o capitão do barco. Os jogadores estão trabalhando e lutando juntos e ele tenta nos dar soluções aos problemas e nos fazer sentir que o time é mais importante do que qualquer individualidade. Não interessa quem joga ou não - todos estão prontos para vencer", analisou.

(Foto: Getty Images)

"Eu diria que ele é o melhor agora. Todo mundo está atrás dele, somos como uma pedra e é difícil quebrar uma pedra. Os torcedores, as pessoas ao nosso redor, todos somos uma família porque nós cuidamos um do outro", continuou.

"Obviamente Guardiola teve um grande momento no , eles venceram tudo, mas agora penso que o Liverpool tem um grande momento. Nós precisamos seguir adiante, mas também aproveitar esse momento realmente bom para nós", concluiu.