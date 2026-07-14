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Adrian BlakeImago
Wessel Antes

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Adrian Blake pode render milhões ao FC Utrecht com uma excelente transferência

Mercado da bola
Utrecht
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A. Blake

Adrian Blake pode deixar o FC Utrecht para jogar no Burnley, no Celtic ou no Wolverhampton Wanderers. É o que informa o jornalista Amar Mehta, da Sky Sports.

No inverno passado, o Utrecht se recusou a cooperar com uma transferência de Blake para o Kasimpasa, da Turquia. Entretanto, a situação mudou.

Blake, de 20 anos, tem contrato de apenas mais um ano no Estádio Galgenwaard, o que faz com que o Utrecht esteja disposto a deixar o londrino partir pelo valor certo.

O diretor técnico Jordy Zuidam estaria buscando um valor de 3 milhões de euros. Na última temporada, Blake atuou principalmente como reserva.

No total, Blake já disputou 63 partidas oficiais pelo Utrecht. Nessas partidas, ele marcou nove gols e deu cinco assistências.

À primeira vista, o Celtic, campeão escocês, parece ser o destino mais atraente, já que o Burnley e o Wolves foram rebaixados da Premier League inglesa na última temporada.

Em seu país natal, Blake já havia jogado pelo Watford. Foi de lá que o Utrecht o contratou, após ele ter disputado três partidas oficiais pelo time principal.

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