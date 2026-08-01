A União Europeia de Futebol pôs fim à polêmica em torno de um dos lances de arbitragem mais controversos da última edição da Liga dos Campeões da Europa, ao emitir instruções rígidas aos árbitros sobre a necessidade de marcar pênalti caso qualquer jogador toque a bola com a mão dentro da área de sua equipe durante o andamento do jogo.

O jornal espanhol Mundo Deportivo apontou que essa orientação surgiu para relembrar a ampla polêmica registrada na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2025-2026 entre Barcelona e Atlético de Madrid, quando o zagueiro Marc Pubill parou a bola com a mão direita dentro da área depois de o goleiro Juan Musso ter passado a bola para ele na cobrança de uma falta.

O periódico esclareceu que a orientação não tratou diretamente do erro de arbitragem geral ocorrido naquela partida, disputada no estádio Camp Nou no dia 8 de abril, sob o comando do árbitro principal húngaro Istvan Kovacs, que ignorou a tecnologia do árbitro assistente de vídeo liderado pelo alemão Christian Dingert, mas alertou que esse ponto da regra não admite arbítrio ou interpretação e deve ser marcado como pênalti.

Aquela noite, em que o Barcelona perdeu por dois a zero e estava atrás por um a zero no momento em que ocorreu o lance, presenciou uma forte expressão de descontentamento por parte do técnico da equipe, Hansi Flick, que afirmou: "É exatamente para esse tipo de situação que temos a tecnologia do vídeo, deveria ter sido o segundo cartão amarelo e pênalti". Do outro lado, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendeu a decisão, dizendo: "Não foi marcado pênalti em aplicação do bom senso".

Os esclarecimentos da União Europeia de Futebol têm como objetivo garantir que a equipe de arbitragem marque pênalti caso ocorra um lance semelhante no futuro.

O problema está na existência de divergências na aplicação da regra em lances semelhantes, pois, enquanto foi marcado pênalti na partida entre Club Brugge e Aston Villa durante a temporada 2024-2025, a situação foi ignorada na partida entre Arsenal e Bayern de Munique na primavera de 2024, o que aconteceu exatamente da mesma forma na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid no estádio Camp Nou.

Este verão é o segundo consecutivo em que o Atlético de Madrid é parte envolvida em um dos lances de arbitragem mais polêmicos da Liga dos Campeões da Europa.

O confronto das oitavas de final da temporada 2024-2025 presenciou a anulação de um gol marcado por Julián Álvarez nas cobranças de pênaltis que decidiram o duelo em favor do Real Madrid, por se considerar que o atacante tocou a bola duas vezes consecutivas.

A União Europeia de Futebol decidiu, após vários meses, que, caso ocorra um lance semelhante em cobranças de pênaltis futuras e um gol seja marcado após um toque duplo não intencional, a equipe de arbitragem deve determinar a repetição da cobrança da marca do pênalti.