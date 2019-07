Adilson recebe homenagem em Atlético x Fortaleza: “total gratidão”

O ex-volante, que precisou se aposentar por causa de problemas cardíacos, deu o pontapé inicial neste domingo

Adilson precisou se aposentar como jogador, de maneira forçada, por causa de problemas cardíacos. O agora ex-volante seguirá no , como auxiliar-técnico. Entretanto, recebeu, neste domingo (21), antes do jogo contra o , pelo Campeonato Brasileiro, uma bela homenagem.

Aplaudido por companheiros, adversários e pela torcida no estádio Independência, Adilson deu o pontapé inicial para o confronto e agradeceu as homenagens. Recebeu da diretoria alvinegra também uma camisa com o número 100 – o jogador estava perto de completar a marca da centena de partidas, antes de precisar pendurar as chuteiras.

“Eu quero somente agradecer todo o Atlético-MG pela iniciativa”, disse à TV . “O Atlético está sendo um exemplo de humanidade, está tendo atenção total com a minha situação, estou extremamente feliz por tudo o que eles estão fazendo por mim”.

Adilson dá o pontapé inicial no Horto e recebe os aplausos da Massa! #ObrigadoAdilson pic.twitter.com/7srXL5iTS0 — Atlético (@Atletico) July 21, 2019

📸 @adiwarken recebe, das mãos do presidente @camara_sette, uma camisa personalizada e uma placa de agradecimento, destacando o profissionalismo e a raça com que sempre vestiu a camisa alvinegra.



Vamos, #Galo! #CAMxFOR 🏴🏳 pic.twitter.com/jQqK6o2615 — Atlético (@Atletico) July 21, 2019

“Eu tenho que agradecer à torcida também, que pelas redes sociais comprou a ideia de fazer este jogo simbólico. Estou extremamente feliz. As palavras aqui foram muito bem escolhidas. Vou guardar com muito carinho, vai ter um destaque especial lá no meu cantinho, com minha história no futebol. Tenho total gratidão por tudo o que o pessoal tem feito por mim”.

Dentro de campo, o Atlético ficou no empate por 2 a 2.