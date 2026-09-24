O ex-astro do Manchester United, Wayne Rooney, apareceu com um visual novo, totalmente diferente daquele a que o público estava acostumado nos últimos anos.

Como é comum entre muitos jogadores após se aposentarem do futebol profissional, Wayne Rooney ganhou um peso extra considerável desde que se aposentou em 2021, mas tudo isso ficou para trás.

De fato, ontem, durante a exibição da nova série do Disney+ "A Verdadeira Família Rooney", que aborda a vida dele e de sua família, Rooney apareceu com um visual novo.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Rooney perdeu 40 quilos e passou por uma cirurgia plástica no nariz para acabar com o ronco que incomodava sua esposa havia anos.

O melhor de tudo é que não houve nenhum tratamento específico, como o próprio ex-jogador de futebol explicou: "Parece que vi recentemente dizerem que eu uso aquela caneta (injeção). É uma pena, porque estou fazendo o máximo para perder peso. Parece que dizem que eu uso a caneta".

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E, sobre a cirurgia no nariz a que se submeteu, ele explicou: "Eu não conseguia respirar direito por uma das minhas narinas, então resolvi isso".

Portanto, entre isso e sua notável perda de peso, parece que seu ronco vai se tornar coisa do passado.

Por fim, o ex-jogador do Manchester United admitiu que está em busca de um novo objetivo na vida: "Não faço isso pelo dinheiro (o trabalho na televisão); faço para encontrar um objetivo a perseguir, em vez de ficar sentado em casa o dia todo. Existe a possibilidade de eu não voltar a treinar, então preciso olhar para o futuro... Preciso de um papel no programa 'The Masked Singer', mesmo que me ataquem duramente".







