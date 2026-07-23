O extremo alemão Karim Adeyemi manifestou uma vontade clara de se integrar rapidamente no Barcelona, sublinhando a sua determinação em provar que o treinador Hansi Flick tomou a decisão certa ao contratá-lo.

Durante a sua apresentação oficial como novo reforço do Blaugrana, Adeyemi, de 24 anos, expressou a sua enorme gratidão pela oportunidade que Flick lhe concedeu, destacando a confiança na sua capacidade de se entrosar com o companheiro Lamine Yamal.

Adeyemi afirmou, nas suas declarações durante a conferência de apresentação como jogador do Barça: "As expetativas são altas, estou a chegar ao melhor clube do mundo, e espero provar ao treinador e aos adeptos que sou um jogador à altura do Barcelona".

Sobre as suas motivações para a próxima etapa, o internacional alemão explicou que: "A conquista da Liga dos Campeões, apesar da sua enorme importância, não representa o meu único objetivo com a equipa catalã".

E acrescentou: "A Liga dos Campeões é uma competição extremamente importante, mas não é o único objetivo. No Barcelona, cada jogo tem a sua importância, e vou dar o meu melhor para contribuir para a conquista da Liga dos Campeões e de todos os títulos possíveis".

O novo reforço garantiu que coloca a vitória à frente das suas prioridades, sem se preocupar com a posição em que vai atuar, seja no corredor esquerdo ocupado por Raphinha, seja no lado direito.

Adeyemi concluiu as suas declarações afirmando: "Não me importa a posição em que jogo, já joguei em todas as posições ofensivas. Estou aqui apenas para ajudar a equipa".