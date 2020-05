Adam Hlozek: a joia tcheca que recusou Arsenal e Bayern

Considerado o sucessor de Pavel Nedved como grande estrela do país, o garoto de 17 anos já tem 50 jogos pelo Sparta Praga

O futebol tcheco pode até estar vindo de um período de entressafra nos últimos anos, depois de seu sucesso relativo nas décadas de 90 e 2000, mas, pelo que parece, a habilidade do país em revelar talentos a nível mundial ainda está longe de acabar.

Pavel Nedved, Petr Cech e Tomas Rosicky marcaram seu nome como alguns dos melhores jogadores do mundo em suas posições no passado, mas a próxima grande esperança da Chéquia está prestes a emergir no cenário do futebol.

Adam Hlozek foi monitorado por quase todos os grandes clubes europeus nos últimos três anos. Mesmo antes de completar em 18º aniversário, em julho deste ano, o jogador mais jovem da história do Sparta Praga já tem mais de 50 partidas profissionais em sua carreira.

No entanto, Rosicky, hoje diretor de futebol no Sparta, pede cautela.

"Eu acho que é cedo para ele ir embora," afirmou o ex-craque do em uma entrevista recente a iSport. "Vamos ser pacientes, deixá-lo crescer. Ele tem 17 anos, se continuar conquistando maturidade, certamente vai ter oportunidades nos grandes clubes."

"Se a venda acontecer, o que eu não acredito, será muito cedo."

Se Rosicky estiver certo, será uma prova da lealdade que Hlozek já demonstrou ao seu clube do coração, desde que chegou no Sparta com 12 anos.

O jovem foi contratado junto com seu irmão, Daniel, para a base do clube. No entanto, o sonho de seu irmão mais velho de ter uma carreira profissional teve um final trágico.

Em 2015, Daniel foi diagnosticado com um pequeno tumor cerebral. O garoto até tentar continuar jogando, mas foi forçado a se aposentar com 18 anos.

Dois anos depois, foi capaz de retornar ao esporte e jogar pelo clube de sua cidade natal em Ivancice, mas Adam, agora, está tentando ter uma carreira profissional e honrar a memória do irmão.

"Eu aposto que um jogador de nível mundial está crescendo aqui," afirmou Pavel Paska, empresário de Hlozek, ao iDNES em 2018. "Quando ele tinha 12 anos, eu falei para o Sr. Kretinsky, dono do Sparta: 'seu irmão Daniel é excelente, vai ser um bom jogador, mas você precisa contratar o mais jovem.'

"Eu ainda acrescentei: 'Este é um jogador que vai chegar ao ou .'

O Hlozek mais jovem teve um impacto imediato no Sparta, e rapidamente começou a ser promovido nas categorias de base.

Com 15 anos, já estava treinando no sub-19 do clube e foi convidado para testes no Arsenal e no de Munique. Sua performance impressionou ambos os gigantes.

Ambos os clubes fizeram ofertas, enquanto que e também monitaravam o jogador. Paska, no entanto, aconselhou o garoto para ficar na Chéquia.

"Antes dele assinar seu primeiro contrato no Sparta, com 15 anos, olheiros da Europa inteira colocaram muita pressão nele, falando: 'Assine conosco; vamos te fazer uma estrela!' contou Paska. "Não é fácil recusar Arsenal ou Bayern."

"Nós sabemos onde devemos ir. Certamente não para outros países, onde os garotos recebem contratos amadores. Nossa jornada começa na Chéquia."

"Acima de tudo, tive que convencer os pais dos meus argumentos: se for para outro país, Adam vai continuar nos juniores e será emprestado para ganhar experiência. Aqui, vai ser titular na liga pelo Sparta com 16 anos."

Paska estava certo.

Hlozek, tendo apenas poucas partidas no sub-19, estreou nos profissionais em outubro de 2018, saindo do banco de reservas num duelo da Copa da Chéquia diante Slavoj Polna. Se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do clube, com 16 anos e 70 dias, além de ter marcado um gol nos acréscimos para coroar a vitória por 4 a 1.

Após um mês, estrearia na liga nacional. Pouco tempo depois, se tornou o atleta mais jovem a marcar na Fortuna Liga, com um gol de cabeça diante do então campeão nacional .

"Adam não tinha medo," afirma seu treinador na época, Zdenek Scasny. "Nos treinos, joga com o mesmo ímpeto que em uma partida. É um talento extraordinária que não joga só porque tem 16 anos, joga porque merece a titularidade."

Até o final da temporada, Hlozek já era titular no Sparta, tendo jogado partidas completas nos cinco jogos mata-mata do time na reta final do campeonato. Mesmo recebendo interesse do exterior, Rosicky surpreendeu e conseguiu estender seu contrato até 2022.

Nesta temporada, continuou impressionando, contribuindo com cinco gols e oito assistências em 26 jogos pelo Sparta, jogando como um ponta.

Mesmo sendo destro, Hlozek pode jogar como ponta nos dois lados, ao mesmo tempo que também atua como segundo atacante, já que sua excelente habilidade como cabeceador o permite ser um perigo no jogo aéreo.

Vem sendo especulado em clubes como Bayern, , , , e , ao passo que cada vez mais vai evoluindo e atraindo olhares de outras equipes no mercado de transferências, famintos para contar com jogadores jovens de muito potencial.

Hlozek certamente se encaixa nesta descrição, e mesmo que Rosicky insista que a grande esperança do futebol tcheco não vá ser vendido, o ex-meia do Arsenal sabe muito bem que, quando a elite europeia começa a ter interesse em um garoto, não demora muito até que ele vá embora.