Acusações e pedidos por mudanças... A indignação da mídia argelina e da torcida cerca Petković

Vladimir Petković, técnico da seleção da Argélia, tornou-se alvo de críticas da torcida e da mídia após a eliminação dos “Guerreiros do Deserto” nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota por 2 a 0 para a Suíça, em uma partida considerada por muitos como uma das atuações mais decepcionantes da seleção argelina.

A mídia argelina lançou um ataque contra Petković, considerando que suas decisões técnicas contribuíram para a eliminação da seleção.

O jornal “La Gazette du Finic” considerou que a seleção precisava de estabilidade, mas foi surpreendida mais uma vez por mudanças no estilo de jogo e na escalação titular, embora o desempenho contra a Áustria na partida anterior tivesse dado à comissão técnica alguns sinais positivos nos quais seria possível se basear.

O jornal acrescentou que a Argélia se despediu da Copa do Mundo “sem tentar fazer muito”, observando que a equipe cometeu inúmeros erros, como se a difícil classificação na fase de grupos fosse o objetivo final para ela.

Onde está o atacante?

Já o site “DZ Foot”, ironizou a escalação titular com que a seleção entrou em campo, questionando o motivo de jogar “sem um atacante de ofício”, afirmando: “Que surpresa! Ao anunciar a escalação titular, Petković decidiu contar com um ataque sem um atacante de ofício, além de dar a Ramiz Zerouki uma nova chance de jogar. Por outro lado, Nazir Ben Bouali e Mohamed Amine Amoura ficaram de fora do banco de reservas devido a lesões, deixando Amine Guiri como única opção na ponta de lança”.

A mesma fonte confirmou não ter notado nenhuma reação dos jogadores após o time ter ficado atrás no placar, considerando que o futuro de Petković passou a ser motivo de questionamentos legítimos.

Por sua vez, o jornal “Al-Shorouk” esclareceu que a seleção da Argélia “apresentou um desempenho medíocre” diante da Suíça, observando que os erros defensivos dos Guerreiros do Deserto e a pressa facilitaram a tarefa da equipe europeia.

Queremos um técnico argelino

Segundo observou a rede francesa RMC, a torcida, que se reuniu em Paris para assistir ao jogo, dirigiu críticas severas a Petković, considerando que suas escolhas técnicas foram a principal causa da eliminação, especialmente após ele ter feito novas alterações na escalação titular — medida que vem gerando insatisfação entre os torcedores há algum tempo.

Um torcedor disse: “Estou muito irritado com o técnico e com suas escolhas. Há jogadores que não deveriam continuar na seleção, e ele é em grande parte responsável por isso. A cada partida ele muda a escalação e, em dois anos, não conseguiu encontrar equilíbrio dentro da equipe”.

E acrescentou: “Há jogadores bons a quem ele não dá chance, enquanto continua contando com nomes que não agregam nada. Não entendo por que alguns talentos são ignorados ou mantidos no banco de reservas”.

Muitas vozes clamaram pela saída de Petković, apesar de ele ter um contrato válido até 2028.

Um torcedor disse: “Estamos muito decepcionados. Não vimos o espírito da seleção argelina. A equipe precisa de mudanças, há muitos jogadores mais velhos, e o técnico deve sair. Precisamos de um técnico argelino para comandar esse grupo”.

Por outro lado, outro torcedor afirmou que a decepção não está relacionada apenas ao resultado, mas à forma como a equipe atuou, dizendo: “Não apresentamos nada na partida. A Suíça foi superior e mereceu a vitória. Não entendo as escolhas do técnico; deveria ter mantido a escalação que apresentou um bom nível no segundo tempo contra a Áustria”.

E concluiu: “Temos jogadores jovens com qualidade, mas que não recebem oportunidades. Além disso, houve ausências que poderiam ter feito a diferença. Jogamos sem um atacante de ofício; como iríamos marcar gols?”.

O técnico suíço de origem bósnia assumiu o comando da seleção da Argélia em fevereiro de 2024, sucedendo a Jamal Belmadi, e conseguiu levar a equipe à classificação para a Copa do Mundo. No entanto, a eliminação nas quartas de final da Copa Africana das Nações, seguida pelo desempenho instável no torneio atual, levantou muitos questionamentos sobre seu projeto técnico.

Além disso, a prorrogação de seu contrato até 2028, antes do início da Copa do Mundo, tornou-se alvo de críticas generalizadas após a eliminação precoce do torneio.