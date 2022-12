Antes de acordo com o Vasco, Orellano foi procurado pelo Cruzeiro

Mineiros tentaram contratação do argentino, mas travaram na parte financeira. Ele foi comprado por US$ 4 milhões pelos vascaínos

O Vasco está muito perto de anunciar a contratação de Luca Orellano, meio-campista que pertencia ao Vélez Sarsfield, da Argentina, até dezembro de 2026. No entanto, o Cruzeiro o procurou antes do acordo com os cariocas, como soube a GOAL.

Os mineiros fizeram contato pela contratação em definitivo do argentino, mas não chegaram a um acordo em definitivo. A questão financeira foi o principal entrave para o desfecho positivo à época.

Os argentinos pediam os mesmos US$ 4 milhões (R$ 21,15 milhões na cotação atual) que serão pagos pelo Vasco para liberar o jogador. O clube de São Januário desembolsará o montante por 60% dos direitos econômicos. Ainda há uma cláusula que obriga a aquisição de mais 25% por US$ 2 milhões (R$ 10,57 milhões) em caso de cumprimento de metas. A negociação total pode chegar a US$ 6 milhões (R$ 31,72 milhões).

O Cruzeiro tentou reduzir os valores das tratativas para a compra de Luca Orellano. Entretanto, ouviu uma posição negativa do Vélez.

O jogador contava com a aprovação de Paulo Pezzolano e do restante do departamento de futebol. A mudança para a Toca da Raposa II, no entanto, travou na parte financeira.

Orellano, de 22 anos, tinha contrato com o Vélez Sarsfield até 31 de dezembro de 2023. O meia-atacante estava à procura de um desafio no futebol brasileiro para a próxima temporada e aprovou a proposta financeira do Vasco.

Em 2022, ele esteve em campo por 50 vezes, somando 3.039 minutos dentro das quatro linhas. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por sete assistências.