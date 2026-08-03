O processo de negociações do Trabzonspor com o astro egípcio Mohamed Salah tem registrado desdobramentos acelerados nas últimas horas.

O jornal turco "Sabah" informou que o Trabzonspor chegou a um acordo preliminar que prevê que Salah receba um salário anual de 17 milhões de euros, além de bônus.

O Trabzonspor prepara um avião particular para transportar Mohamed Salah da Grécia à Turquia assim que o negócio for concluído.

As fontes confirmaram que as negociações entre as duas partes ainda continuam quanto à duração do contrato, ao mecanismo de pagamento dos valores devidos e às demais cláusulas contratuais.

Apesar de as duas partes terem chegado a um entendimento sobre a maioria das condições, o negócio ainda não foi fechado, já que a assinatura oficial dos contratos não foi realizada.

Caso todos os detalhes restantes do contrato sejam finalizados, está previsto que Mohamed Salah chegue na próxima quarta-feira, vindo da Grécia a Istambul, a bordo de um avião particular.

O negócio, descrito como a transferência do ano, provocou grande entusiasmo na cidade, onde os torcedores do Trabzonspor pretendem organizar uma recepção especial para o astro egípcio.

Mohamed Salah, de 34 anos, atua bem na posição de ponta-direita, além de poder participar também nas posições de armador e centroavante.