O Al-Ahli saudita fechou a contratação de Abdullah Radif, antigo avançado do Al-Hilal, durante a atual janela de transferências de verão, depois de o seu vizinho e rival tradicional Al-Ittihad ter desistido de o contratar.
O Al-Hilal anunciou, no dia 7 de julho corrente, a saída definitiva de Abdullah Radif das suas fileiras, cinco anos depois de o ter promovido à equipa principal, período durante o qual foi emprestado aos clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq e Al-Feiha.
O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o Al-Ahli chegou a acordo com Abdullah Radif para a sua transferência, no atual mercado de verão, com um contrato válido pelos próximos quatro anos, que termina em 2030.
Radif tinha já chegado a acordo com o Al-Ittihad para a sua transferência, com um contrato de três temporadas, ao longo das quais receberia 27 milhões de riais, à razão de 9 milhões por época, antes de "O Decano" recuar por não dispor da liquidez financeira necessária para concretizar o negócio.
Prevê-se que Radif seja o terceiro avançado do Al-Ahli, em concorrência com o brasileiro Ricardo Matias, atrás do inglês Ivan Toney e do saudita Firas Al-Buraikan.
Assim, o jogador de 23 anos será a sexta contratação do Al-Ahli no atual mercado de verão, depois do gambiano Aboubacar Sidy Camté, do português Francisco Trincão, do arménio Eduard Spertsyan e dos sauditas Mishal Al-Mutairi e Nayef Masoud.
Recorde-se que a última experiência do jovem avançado saudita foi ao serviço do Al-Feiha durante a segunda metade da época passada, período em que apenas participou em 8 jogos, nos quais não marcou qualquer golo, tendo assistido para dois.