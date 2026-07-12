Acidente de trânsito: morre Manù, ex-jogador do Benfica e do Modena

O mundo do futebol lamenta a morte de Manú, cujo nome completo era Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, que faleceu com apenas 43 anos em um acidente de trânsito. A notícia, divulgada pelo FC Alverca, comove não apenas Portugal, mas também o futebol italiano, já que o ex-ponta também atuou pelo Modena e pelo Carpenedolo ao longo de sua longa carreira. Por meio de um comunicado oficial, o Alverca, primeiro clube profissional do jogador, lembrou seu ex-jogador “com gratidão”, apresentando suas mais sinceras condolências à família e aos amigos.





TAMBÉM NA ITÁLIA — Manù vestiu a camisa do Benfica entre 2004 e 2008, enquanto na Itália jogou pelo Modena e pelo Carpenedolo, antes de suas passagens pela Grécia, Polônia, China e Chipre, além de Portugal.