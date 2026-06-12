"Acho que vai rolar confusão na seleção holandesa"

Theo Janssen está preocupado com a seleção holandesa, que estreia no Mundial no domingo contra o Japão. O comentarista da seleção holandesa teme até mesmo que haja “desentendimentos” na equipe do técnico Ronald Koeman.

Na sexta-feira, no programa “Rondje WK Extra” da Voetbal International, Janssen faz uma comparação com Curaçao, que, segundo ele, está em clima de festa. “E na Holanda, tenho a sensação de que os dias estão passando devagar e que tudo isso logo vai ser demais.”

O preocupado técnico do De Treffers continua: “Acho que talvez tenhamos alguns desentendimentos. Acho que está muito estéril, muito monótono. Não está certo”, o ex-meio-campista do Vitesse, FC Twente e Ajax tem muito pouca confiança na seleção holandesa.

“Vimos Virgil van Dijk na coletiva de imprensa. Quando você o vê sentado ali, com aquela energia. Isso também não me deixa animado”, suspira Janssen. “Você prefere ver um capitão que diga: vamos disputar uma Copa do Mundo incrível. Ok, os primeiros jogos-treino não foram bons. Mas sabemos qual é a causa e vamos mudar isso. Mas não ouvi isso dele.”

Janssen está extremamente incomodado com a atitude de Van Dijk na coletiva de imprensa da última quarta-feira. “Estamos diante de uma Copa do Mundo, que é o máximo que se pode alcançar. Quando se tem a chance de fazer algo bonito juntos, parece-me que se deve estar cheio de energia. Mas não sinto isso de forma alguma.”

A seleção de Koeman está se preparando para a partida de estreia contra o Japão no Grupo F. O confronto no Dallas Stadium, em Arlington, começa no domingo às 22h, horário da Holanda.

A Holanda entrará em campo mais duas vezes na fase de grupos. A Suécia será o adversário no sábado, 20 de junho (19h). Na sexta-feira, 26 de junho, à 01h, horário da Holanda, a Tunísia será o adversário em Kansas City.