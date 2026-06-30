"Acho que esse foi o último jogo de Ronald Koeman"

Jan van Halst é muito severo em seu julgamento sobre Ronald Koeman. Segundo o comentarista da seleção holandesada Ziggo Sport, o técnico fracassou com a eliminação da seleção holandesa nas oitavas de final da Copa do Mundo. “Sim”, essa é a conclusão clara.

A meta da KNVB era chegar às semifinais. Isso definitivamente não aconteceu, o que faz com que a pressão sobre o diretor de assuntos de futebol, Nigel de Jong, para demitir Koeman seja cada vez maior.

“Acho que este foi o último jogo de Ronald Koeman”, prevê Van Halst, referindo-se à saída do técnico da Seleção Holandesa. “Veja bem, é claro que há o técnico Koeman e o homem Koeman. E todo mundo sabe também que, na vida pessoal, com a doença de sua esposa, isso também exige muita atenção.”

“Bem, ele já treinou absolutamente tudo o que se poderia desejar como técnico. Ora, isso inclui ter sido técnico em uma Copa do Mundo. E, na minha opinião, ele próprio também precisa de um pouco de descanso. E, se não for assim, eles já têm isso em casa”, conclui o ex-meio-campista após acompanhar Koeman na Copa do Mundo.

Koeman tem um contrato com a KNVB que vence em 31 de julho. Após a derrota para o Marrocos, ele não quis se pronunciar sobre seu futuro como técnico da seleção e preferiu primeiro conversar com, entre outros, seu agente Rob Jansen.

Houve críticas contundentes, tanto no país quanto no exterior, à decisão de Koeman de escalar cinco defensores contra o Marrocos. Entre outros, Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic ficaram chocados com o desempenho da Seleção Holandesa na madrugada de segunda para terça-feira.

O próprio Koeman não se deixou abalar pelas críticas dirigidas a ele. O técnico concluiu, em entrevista à NOS, que na Holanda as coisas logo são consideradas ruins e que todo mundo sempre tem uma opinião sobre a seleção nacional.