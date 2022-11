Ação do Instituto Dani Alves atende quase 900 pessoas em um dia

A 16ª Campanha de Responsabilidade Social foi considerada um sucesso na unidade de Itapuã, em Salvador, pelo craque

O Instituto Daniel Alves atendeu 894 pessoas em uma parceria com a UniFTC no último dia 22 de outubro na 16ª Campanha de Responsabilidade Social.

A ação disponibilizou serviços de forma gratuita para a população carente de Salvador. O instituto do veterano tem outra unidade em Lauro de Freitas, também na Bahia.

Dentre os serviços ofertados, estão atendimento jurídico, oficinas de alimentação saudável com avaliação nutricional, vacinação, avaliação postural, exames de saúde, meditação, espaço kids, elaboração de currículos com orientação, serviços de psicologia, consulta MEI e CPF e orientação sobre mamografia.

A ação também foi pensada para os animais de estimação, já que havia um espaço pet para vacinação.

Idealizado pelo lateral direito Daniel Alves, o Instituto nasceu com o objetivo de ampliar as oportunidades às crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade através do esporte e da educação.