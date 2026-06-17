"Ação covarde"... Será que Messi escapou da expulsão após a jogada de Issa Mandi?

A famosa rede espanhola “Archivo Far” criticou duramente a equipe de arbitragem da partida entre Argentina e Argélia na Copa do Mundo de 2026, após uma jogada polêmica que teve como protagonista Lionel Messi, capitão da seleção argentina.

Messi entrou com força em Issa Mandi, zagueiro dos Guerreiros do Deserto, em uma disputa de bola entre os dois astros durante o primeiro tempo da partida, disputada na madrugada desta quarta-feira pela primeira rodada do Grupo 10, mas o árbitro polonês Szymon Marciniak se recusou a punir o astro argentino.

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A rede “Archivo Far”, especializada na avaliação do desempenho dos árbitros, afirmou que houve um “erro grave da tecnologia de vídeo”, pois ela não interveio nessa jogada.

Segundo a rede, Lionel Messi cravou a chuteira na panturrilha de Mandi por trás, fazendo com que a perna dele se dobrasse com força excessiva.

A rede destacou que a jogada merecia “um cartão vermelho direto, claro e incontestável”.

E concluiu: “A Sala de Vídeo-Arbitragem (VAR) decidiu fechar os olhos para o incidente e não intervir para revisá-lo, o que foi um ato covarde”.