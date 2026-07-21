A lenda argentina Lionel Messi encerrou a sua carreira internacional repleta de conquistas após a amarga derrota diante da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, tendo comunicado aos seus companheiros no balneário que a partida foi a sua última aparição com a camisa da "Albiceleste", de acordo com relatos da imprensa argentina.

O jornalista argentino Hernán Castillo confirmou, através da sua conta oficial na plataforma "X", que Messi proferiu um discurso comovente aos jogadores no balneário logo após o final da partida, no qual anunciou o fim do seu percurso internacional e que a final do Mundial diante da Espanha havia sido a sua última aparição, num momento carregado de emoção após o desfazer do sonho de manter o título mundial.

Messi tinha entrado no torneio com uma ambição avassaladora de alcançar um feito histórico sem precedentes ao conquistar o título pela segunda vez consecutiva, tendo assumido sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir a Argentina rumo à glória, onde apresentou um desempenho excepcional ao longo do torneio ao marcar 8 golos e dar assistência para outros 4, mas o destino impediu a concretização do sonho.

Messi prossegue atualmente a sua carreira profissional no clube norte-americano Inter Miami na liga de futebol dos Estados Unidos, após uma jornada europeia lendária que se estendeu por mais de duas décadas, ao longo da qual se transformou no maior jogador da história do clube espanhol Barcelona ao amealhar 35 títulos e marcar mais de 670 golos, antes de se transferir para o francês Paris Saint-Germain por um curto período durante o qual conquistou dois títulos nacionais.