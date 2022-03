Acabou a paz: muros do PSG amanhecem pichados em protesto contra Leonardo e dono do clube

Na manhã desta segunda-feira (14), ficou ainda mais claro que os torcedores do PSG ainda sentem irritação com a atual situação do clube. Os muros do Parc des Princes, estádio da equipe, apareceram pichados com frases que insultavam Leonardo, diretor esportivo, e Al-Khelaifi Nasser, dono dos Rouge-et-Bleu (Vermelhos e azuis).

Frases como "Paris somos nós", "Paris nunca será Qatari", e até xingamentos direcionados ao diretor esportivo e ao dono do PSG apareceram nos muros. "Leo/Nasser NTM", que, em português, a sigla "NTM" se traduz em algo como "F***-se sua mãe", foi um dos dizeres encontrados.

O PSG acabou sendo eliminado para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, após ter vencido por 1 a 0 na França, com gol de Mbappé, e sair ganhando na Espanha, com tento também do jovem francês. No entanto, Benzema acabou aniquilando o sonho do clube de Paris, quando marcou um hat-trick e virou o agregado para 3 a 2 para o Real.

No último domingo (13), parte da torcida não quis saber da vitória do PSG sobre o Bordeuax por 3 a 0. O primeiro e o último gol, de Mbappé e Paredes, foram comemorados aos montes. Já o segundo, anotado por Neymar, gerou um desequilíbrio no estádio, onde alguns gritavam de alegria, e outros vaiavam o brasileiro.

Do mesmo modo, o camisa 30 do PSG, Lionel Messi, também não foi bem recepcionado, já que cada vez em que pegava na bola recebia uma chuva de vaias no Parc des Princes.

Apesar de ter o título quase garantido da Ligue 1, a torcida ainda não se sente completamente satisfeita com o rendimento do PSG, já que com tantos astros, a equipe acabou eliminada da Copa da França e da Champions League, tida como favorita no início.