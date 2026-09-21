José Mourinho, técnico do Real Madrid, concluiu que sua equipe apresenta pontos fracos evidentes quando enfrenta adversários que apostam nas disputas físicas e num ritmo corporal elevado, afirmando que Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Arda Güler precisam desenvolver a capacidade de lidar com esse tipo de partida e não recuar diante de seus oponentes nos grandes confrontos.

Segundo reportagem publicada pelo site espanhol "Defensa Central", Mourinho considerou que os jogadores do Real Madrid precisam de mais força e inteligência para lidar com as disputas, além de melhorar sua comunicação com o árbitro, após as observações que fez a partir da partida do dérbi, que teve polêmica de arbitragem e um desempenho que não correspondeu às expectativas.

O treinador português havia indicado, em sua coletiva de imprensa, que a polêmica de arbitragem não pode ser ignorada, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que isso não encobre os problemas que apareceram no desempenho do Real Madrid.

Segundo sua avaliação, surgiram diversas dificuldades para alguns jogadores em lidar com partidas que exigem solidez física e concentração mental durante todos os seus minutos.

Mourinho entende que a força necessária não se limita ao aspecto físico, mas inclui também a maneira como os jogadores administram as situações dentro de campo.

Ele criticou Valverde por não permanecer no gramado após levar um chute de Kang-in Lee, considerando que o jogador do Atlético de Madrid teria aproveitado uma situação semelhante de maneira diferente, e talvez exagerasse ao demonstrar dor para obter uma decisão mais rigorosa da arbitragem.

O treinador português relacionou esse episódio a outro ocorrido na partida, quando Cuti Romero escapou de receber um cartão vermelho após pisar no joelho de Jude Bellingham.

O zagueiro argentino permaneceu no gramado gritando de dor, numa cena que, na visão de Mourinho, tinha como objetivo evitar uma punição mais severa do que o cartão que recebeu, especialmente depois de ficar claro que sua situação havia se tornado difícil diante do árbitro.

Güler, Mbappé e Vinícius sob observação

Mourinho acredita que Arda Güler precisa melhorar sua presença nos duelos individuais, depois de ter aparecido, do seu ponto de vista, fraco diante das entradas dos adversários.

Os jogadores adversários começaram a marcá-lo desde os primeiros minutos, cientes de que ele possui um grande talento, sofrendo, por outro lado, com algumas deficiências quando a partida se torna mais dura e disputada.

O treinador também demonstrou insatisfação com as movimentações de Mbappé e Vinícius durante a partida, especialmente quando os dois jogadores recuam na marcação ou se limitam a observar o desenrolar do jogo sem participação efetiva nas tarefas defensivas.

Mourinho apareceu irritado com Vinícius e gritou com ele, exigindo que voltasse e ajudasse no trabalho defensivo, antes de substituí-lo aos 53 minutos.

Mourinho não vê essas observações ligadas a apenas uma partida, pois espera a repetição desse tipo de confronto diante de equipes como Valencia, Getafe e Osasuna, depois de partidas anteriores comprovarem que um número de jogadores do Real Madrid enfrenta dificuldades quando o adversário impõe um ritmo físico elevado e transforma o jogo numa disputa por divididas e espaços.

Por esse motivo, Mourinho busca resolver esses problemas o mais rápido possível, antes que se repitam diante de adversários fortes durante a temporada.