O português Samu Costa, meio-campista do Real Mallorca, ficou muito perto de se tornar a primeira contratação do Al-Nassr durante a atual janela de transferências de verão, após o fim da crise financeira do clube saudita.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou, por meio de sua conta oficial no site "X", que a restrição financeira sobre o Al-Nassr foi suspensa, permitindo que o clube realize contratações para a nova temporada.

O jornal esclareceu que o Al-Nassr já assinou com Samu Costa, tornando-o a primeira contratação da equipe durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Nassr havia chegado a um acordo com o Real Mallorca para contratar Samu Costa, na atual janela de verão, por 9 milhões de euros, desde o último mês de julho, de acordo com o que revelaram relatos da imprensa.

No entanto, o Al-Nassr não conseguiu concretizar a transferência de forma oficial, diante das restrições financeiras impostas pela Liga Saudita, por causa das grandes dívidas que afligem os seus cofres.

Samu Costa resolverá um grande problema para a equipe da capital, já que será o substituto do meio-campista croata Marcelo Brozovic, que deixou o estádio Al-Awwal Park após o término de seu contrato ao final da temporada passada.

O Al-Nassr inicia a nova temporada no sábado, 15 de agosto, quando enfrenta o Al-Fateh, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr busca manter o título da Liga Saudita, que conquistou na temporada passada após 7 anos de ausência, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela primeira vez em sua história.