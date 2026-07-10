Abundância de armas... Espanha empata com o recorde do Egito e do Marrocos

A seleção espanhola reforçou sua variedade ofensiva na Copa do Mundo de 2026, depois que Fabián Ruiz marcou o gol da “La Roja” contra a Bélgica, aos 30 minutos do confronto entre as duas equipes, nesta sexta-feira, nas quartas de final.

Com o gol de Ruiz, o número de jogadores diferentes que marcaram pela Espanha nesta edição da Copa do Mundo subiu para 6, sendo eles: Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Merino e, por fim, Fabián Ruiz.

Leia também

Hakimi iguala o recorde do Senegal na Copa do Mundo

Em vídeo... Mbappé: “Hakimi não é meu amigo em campo... e esta é a natureza da minha lesão”

Com isso, a Espanha igualou as seleções da Argentina, Croácia, Egito, Marrocos, Japão e Estados Unidos, que também contam com 6 jogadores diferentes marcando gols no torneio atual, segundo a rede de estatísticas “Squawka”.

Somente as seleções da Bélgica e da Alemanha superam esse número, já que cada uma delas conta com 7 artilheiros diferentes na Copa do Mundo de 2026, o que reflete a grande diversidade de opções ofensivas dessas seleções.



