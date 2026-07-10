Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Abundância de armas... Espanha empata com o recorde do Egito e do Marrocos

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
F. Ruiz
França x Marrocos
França
Marrocos
Argentina x Egito
Argentina
Egito
Espanha
Bélgica
EUA
França
Marrocos
Argentina
Egito

A seleção espanhola se destaca pela variedade de soluções

A seleção espanhola reforçou sua variedade ofensiva na Copa do Mundo de 2026, depois que Fabián Ruiz marcou o gol da “La Roja” contra a Bélgica, aos 30 minutos do confronto entre as duas equipes, nesta sexta-feira, nas quartas de final.

Com o gol de Ruiz, o número de jogadores diferentes que marcaram pela Espanha nesta edição da Copa do Mundo subiu para 6, sendo eles: Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Merino e, por fim, Fabián Ruiz.

Leia também

Hakimi iguala o recorde do Senegal na Copa do Mundo

Em vídeo... Mbappé: “Hakimi não é meu amigo em campo... e esta é a natureza da minha lesão”

Com isso, a Espanha igualou as seleções da Argentina, Croácia, Egito, Marrocos, Japão e Estados Unidos, que também contam com 6 jogadores diferentes marcando gols no torneio atual, segundo a rede de estatísticas “Squawka”.

Somente as seleções da Bélgica e da Alemanha superam esse número, já que cada uma delas conta com 7 artilheiros diferentes na Copa do Mundo de 2026, o que reflete a grande diversidade de opções ofensivas dessas seleções.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google