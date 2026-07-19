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Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Abu Treika solta a bomba: Messi merece duas Bolas de Ouro, e não apenas uma!

L. Messi
Espanha x Argentina
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Copa do Mundo
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EUA

Declaração polêmica de uma lenda da seleção egípcia sobre o “mago” da Argentina

Mohamed Abu Treika, lenda da seleção egípcia e do Al-Ahly, fez declarações polêmicas sobre o maior gênio da Argentina, Lionel Messi, antes do confronto contra a Espanha, neste domingo à noite, na final da Copa do Mundo de 2026.

Messi tem apresentado um desempenho impressionante nesta edição da Copa do Mundo, marcando 8 gols e dando 4 assistências, incluindo duas contra a Inglaterra na semifinal.

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Em declarações à rede catariana “BeIN Sports” antes da partida, Abu Treika disse: “Acredito que a Espanha enfrentará Messi, pois o astro argentino é o principal responsável pela chegada da seleção argentina à final da Copa do Mundo de 2026”.

E acrescentou: “A seleção argentina parece comum sem Messi; é ele quem sempre faz a diferença e tem se destacado com um desempenho que não reflete sua idade de forma alguma. Como ele consegue dar todas essas contribuições aos 39 anos?”.

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E continuou: “Messi parece estar no início dos 20 anos, e o que ele alcançou não se deve apenas ao talento, mas ao comprometimento e ao trabalho árduo ao longo de 20 anos”.

E concluiu: “Messi merece ganhar a Bola de Ouro duas vezes consecutivas, pelo prazer e pela emoção que proporciona; para mim, ele é o melhor da história”.

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