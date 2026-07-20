Abu Treika: Rodri não é o melhor... e a Argentina = Messi + 10 jogadores

O ex-jogador egípcio Mohamed Abu Treika gerou polêmica com declarações contundentes após a final da Copa do Mundo de 2026, ao criticar a escolha do espanhol Rodri como melhor jogador do torneio, afirmando que Lionel Messi era o mais merecedor do prêmio, apesar da derrota da Argentina para a Espanha na final.

Abu Treika afirmou, durante sua análise no canal “BeIN Sports”, que Rodri teve um desempenho excepcional no torneio, mas não acredita que ele mereça o prêmio de melhor jogador, acrescentando: “Messi é o primeiro, o segundo e o terceiro; para mim, nenhum jogador fez o que ele fez neste torneio”.



O ex-lenda do Al-Ahly continuou defendendo o capitão da seleção argentina, afirmando que Messi carregou a seleção de seu país nas costas durante todo o torneio, dizendo: “A Argentina é Lionel Messi, e Messi joga com 10 bonecos de madeira”, em referência à grande diferença entre a influência do capitão do Tango e a do restante de seus companheiros.

Apesar de defender Messi, Abu Treika ressaltou que a seleção espanhola mereceu conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Argentina por 1 a 0 na final.

Ele explicou que a famosa frase “finais se ganham, não se jogam” não se aplicou a essa final, pois a seleção melhor foi quem levou a taça, acrescentando: “O futebol raramente é justo, mas hoje foi justo, porque a Espanha foi superior fisicamente, mentalmente, taticamente e tecnicamente”.

Abu Treika também elogiou a atual geração da seleção espanhola, considerando-a uma das melhores da história da “La Roja”, após ter conquistado o título da Eurocopa e, em seguida, o da Copa do Mundo, repetindo a façanha da geração de ouro que dominou o futebol mundial entre 2008 e 2012.

