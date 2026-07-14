Abu Treika: Espero que a Argentina chegue à final da Copa do Mundo

Mohamed Abu Treika, lenda da seleção egípcia, torce para que a seleção argentina chegue à final da Copa do Mundo de 2026, para enfrentar a Espanha, que garantiu sua classificação na noite de terça-feira.
A seleção espanhola chegou à final pela segunda vez em sua história após vencer a França por 2 a 0, enquanto aguarda o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, marcado para a noite de quarta-feira.
Abu Treika disse, após a partida entre Espanha e França, em entrevista à “BeIN Sports”: “Vimos uma final entre Espanha e Inglaterra na final da Euro 2024 (vencida pelos Matadores), e agora queremos ver uma final entre Espanha e Argentina”.
Ele observou que a seleção inglesa é o adversário mais fácil para a Espanha na final, ressaltando que a seleção argentina será mais difícil devido à presença de Lionel Messi.
Abu Treika explicou que as seleções da Inglaterra e da Argentina dependem muito de jogadores individuais.
E continuou: “A Inglaterra se resume a apenas dois jogadores, (Harry) Kane e (Jude) Bellingham; a equipe marcou 13 gols, e essa dupla foi responsável por 12 deles. Por outro lado, a Argentina é (Lionel) Messi”.
E questionou: “Qual deles vai fazer a diferença para sua equipe… a dupla Kane e Bellingham ou Messi?”.
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