Aboutrika para Mourinho e Simeone: chega de gentilezas, tirem Vinícius e Giuliano do dérbi

Mohamed Aboutrika, ex-astro do Al Ahly do Egito, fez duras críticas a José Mourinho, técnico do Real Madrid, e a Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, no intervalo da partida que reuniu as duas equipes neste domingo, pela sétima rodada de LaLiga.

O primeiro tempo terminou com empate sem gols, em meio a violência, disputas ríspidas e grande polêmica de arbitragem, sem chances de perigo nas duas metas.

Durante sua análise da partida nos canais "beIN Sports", Aboutrika afirmou: "Mourinho e Simeone estão sendo condescendentes na escalação, e no segundo tempo quem abandonar a condescendência vencerá".

E acrescentou: "Simeone precisa tirar o filho dele imediatamente (Giuliano), pois ele não apresenta nada, e se o Atlético quiser vencer precisa substituí-lo".

E prosseguiu: "Mourinho também está sendo condescendente com Vinícius, precisa tirá-lo se quiser vencer, e há no banco de reservas quem mereça participar, como Bernardo Silva".

E continuou: "As duas equipes não apresentam um futebol de verdade. Onde estão as chances? Queremos chances reais, e se eu tiver que escolher lances, serão os lances de arbitragem, com o árbitro indo até a tela do VAR e não mostrando o cartão vermelho. Por que ele faz isso?".

E completou Aboutrika: "Real Madrid e Atlético foram influenciados pelo futebol bonito que o Barcelona apresenta em suas partidas, mas queremos um futebol à altura do clássico".