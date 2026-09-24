Numa tentativa de conter a ampla polêmica desencadeada pela declaração de Hossam Hassan, o engenheiro Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, interveio com uma forte mensagem de apoio a Mohamed El Shenawy, afirmando que o goleiro do Al Ahly e capitão da seleção do Egito continua a ser um dos símbolos fiéis do futebol egípcio, e que sua posição e sua história são motivo de apreço e respeito por parte de todos.

As declarações de Abu Rida, segundo o site oficial da federação, vieram para pôr fim às especulações que cercavam o futuro de El Shenawy com o Egito, após a decisão surpreendente de deixá-lo de fora da atual convocação em preparação para os confrontos contra Angola e Sudão do Sul, pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Em resposta à pergunta de um jornalista sobre a posição da federação em relação ao goleiro titular da seleção do Egito, Abu Rida disse: "Mohamed El Shenawy é um dos filhos fiéis do futebol egípcio, e teve e continua a ter uma trajetória rica em dedicação e conquistas com a seleção do Egito e com o Al Ahly. A história de El Shenawy e sua posição como jogador e capitão são motivo de grande apreço e respeito por parte da Federação Egípcia de Futebol, e nos orgulhamos de tudo o que ele oferece ao futebol egípcio".









As declarações de Hossam Hassan que estouraram a crise

Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, havia provocado ampla polêmica durante a entrevista coletiva de apresentação da partida entre Egito e Angola, marcada para amanhã, sexta-feira, no Estádio do Cairo, ao falar sobre os motivos de deixar El Shenawy de fora.

O Comandante disse: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado, e não jogava pelo seu clube, e ainda assim voltou ao seu nível por meio da seleção do Egito. Não foi só ele, mas também outros jogadores".

O treinador do Egito enfatizou que a decisão foi puramente técnica, dizendo: "Eu poderia ter dito que deixei El Shenawy de fora por causa de lesão, mas essas são minhas escolhas, esteja ele lesionado ou não".

Hossam Hassan fez questão de reforçar seu respeito pelo capitão do Egito, acrescentando: "Todo o respeito a todos os jogadores, especialmente a Mohamed El Shenawy, pois ele é um dos capitães da seleção do Egito e um dos jogadores que eu valorizo".

As declarações de Abu Rida vêm para enviar uma mensagem de tranquilidade ao meio do futebol e afirmar que deixar El Shenawy de fora não diminui seu valor histórico, num momento em que a seleção se prepara para disputar dois confrontos decisivos na caminhada de classificação para a Copa Africana de Nações.







