Abertura da Copa do Mundo de 2026, a mais polêmica da história

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, disputada nesta quinta-feira entre o anfitrião México e a África do Sul, testemunhou um acontecimento inédito na história do torneio.

Pela primeira vez, três jogadores foram expulsos da partida de abertura da Copa do Mundo, em um episódio sem precedentes: dois da África do Sul e um do México.

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Aos 50 minutos, o árbitro brasileiro, Wilton Sampaio, mostrou o cartão vermelho ao jogador sul-africano, Sifilo Sitolo.

Os minutos finais da partida também registraram duas expulsões: a de Thimba Zwane, jogador do “Al-Awlad”, aos 84 minutos, e a do mexicano César Montes aos 90+2 minutos.

A partida terminou com a vitória do México por 2 a 0, com gols de Julián Quiñones aos 9 minutos e do veterano Raúl Jiménez aos 67.

A partida foi apitada por Sampaio (44 anos), que iniciou sua carreira internacional em 2013, participou da Copa do Mundo de 2022 e apitou quatro partidas (incluindo as quartas de final entre Inglaterra e França).







