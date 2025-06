Aberto a ouvir propostas, Lucas Moura vira alvo do futebol árabe

Os rivais Al Hilal e Al Nassr, da Arábia Saudita, fizeram recentemente uma sondagem pelo jogador do Tottenham

O atacante Lucas Moura, do Tottenham, virou alvo de disputa de dois clubes do mercado árabe. Segundo apuração da Goal, os rivais, Al Hilal e Al Nassr fizeram consultas pelo jogador e estudam oficializar uma proposta ao clube inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O interesse do Hilal já é antigo e o Al Nassr sondou a situação do jogador a pedido do técnico Mano Menezes, que já conta com os brasileiros Anderson Talisca, Petros e Maicon.

Conheça os melhores sites de apostas com bônus

Aos 28 anos de idade, Lucas não descarta deixar o Tottenham e está aberto a ouvir novos projetos. O atacante, no entanto, tem mercado na Europa e no ano passado chegou a despertar o interesse do Napoli, da Itália.

Além disso, existe a expectativa pela chegada do novo treinador do Tottenham e os planos que terá para o brasileiro. Lucas não é titular absoluto da equipe mas é utilizado com frequência pela maioria dos técnicos que passaram pelo clube.

Lucas Moura tem contrato com o Tottenham até 2024. Na última temporada, ele entrou em campo em 50 jogos e anotou nove gols. Foram 2558 minutos disputados, com 62 pontos e a sétima posição na tabela.