Abel prepara mudanças no Palmeiras contra o Vasco e vê Vitor Roque como opção para titularidade

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Após goleada sobre o Remo, treinador indica alterações na equipe para a volta da semifinal da Copa do Brasil e destaca recuperação física do camisa 9

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O Palmeiras venceu o Remo por 6 a 1 na última quinta-feira (5), pelo Brasileirão, e aproveitou a goleada para preservar quatro jogadores visando o confronto decisivo contra o Vasco, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Após a partida, Abel Ferreira comentou as possíveis mudanças na equipe para o duelo deste domingo (8), no Rio de Janeiro, e indicou que Vitor Roque pode voltar a ser titular.

O treinador destacou a necessidade de recuperar o melhor condicionamento físico do camisa 9, que voltou a ganhar minutos depois de um período afastado por lesão. O atacante sofreu um entorse no tornozelo, passou por cirurgia e perdeu parte da sequência de jogos do Verdão. Relacionado novamente contra o Santos, três partidas atrás, ele começou entre os titulares diante do Remo e deu uma assistência.

Em 2026, Vitor Roque soma nove gols e uma assistência em 37 partidas pelo Palmeiras, números inferiores aos de sua primeira temporada no clube. Em 2025, o atacante marcou 20 vezes e distribuiu cinco assistências em 56 jogos. Diante desse cenário, Abel ressaltou a importância de recuperar a condição física do jogador e deixou aberta a possibilidade de utilizá-lo desde o início contra o Vasco.

"Queremos que ele rapidamente volte a sua melhor forma, pensando justamente em uma possível não utilização do López [contra o Cruzeiro]. Ele tem que se preparar, porque o técnico pode metê-lo contra o Vasco de início. Todos têm que estar preparados para jogar", afirmou o treinador.

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Outra situação que chama a atenção de Abel Ferreira é a de Mauricio. O meio-campista vive ótima fase, com quatro gols nos últimos seis jogos. Na temporada, são 15 gols e duas assistências em 52 partidas. O bom rendimento do camisa 18 faz com que o treinador precise avaliar quem deixará a equipe para abrir espaço ao jogador, que ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares.

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"Eu preciso é perceber quem dos outros eu vou tirar. Ele não. Futebol é rendimento. Não é o nome que joga. Ele já jogou, já ficou fora. Não gosto de falar de titulares, gosto de ter jogadores disponíveis para ajudar, e o que mais me orgulha é que vivemos do coletivo. Mauricio com o rendimento que está a ter, como está a criar, tenho que perceber quem vou tirar dos outros, não é ele", disse Abel Ferreira.

A tendência é que o Palmeiras tenha mudanças principalmente no setor defensivo, com os retornos de Murilo, Gustavo Gómez e Barboza à linha de três zagueiros. Giay e Piquerez também devem voltar às laterais. No meio-campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista disputam duas vagas, com um deles podendo começar no banco. Já no ataque, Mauricio e Jhon Arias aparecem entre os cotados para iniciar a partida, enquanto Flaco López e Vitor Roque disputam uma posição.

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Ramón Sosa também pode aparecer como novidade entre os relacionados. O atacante iniciou a transição física na sexta-feira (6) e participou integralmente das atividades com o restante do elenco. O paraguaio ainda passará por uma avaliação neste sábado (7) para saber se terá condições de viajar ao Rio de Janeiro, mas não é cotado para começar como titular.

Nesse cenário, uma possível escalação do Palmeiras conta com Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López (Vitor Roque).

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O Verdão enfrenta o Vasco neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026. A ida terminou em 1 a 0 para o Palmeiras, que só precisa de um empate para avançar à final.