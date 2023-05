Abel Ferreira pode ser suspenso por tirar celular de jornalista após jogo do Palmeiras?

Treinador português tomou celular de jornalista da TV Globo que fazia imagens na zona mista do Mineirão

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai analisar o caso em que Abel Ferreira tomou o celular de um jornalista da TV Globo após a partida entre Atlético-MG e Palmeiras, no último domingo (28), no Mineirão. A polêmica atitude do português pode trazer consequências para o treinador dentro da esfera esportiva.

Caso o ocorrido seja entendido como uma infração, Abel Ferreira será denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código.” A pena, neste caso, é de suspensão de uma a seis partidas, “se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica."

Em nota, a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil (ACEB) repudiou a atitude do treinador do Palmeiras no Mineirão:

"A ACEB (Associação de Cronistas Esportivos do Brasil) repudia a atitude de desrespeito do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, contra o repórter Pedro Spinelli, da Globo Minas, neste domingo, no estádio do Mineirão. A gravação estava sendo feita na zona mista do Mineirão, após o jogo Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras, em local destinado às entrevistas quando o treinador tomou o telefone celular das mãos do repórter.

Abel fazia uma abordagem a um dos integrantes da equipe de arbitragem, quando percebeu a filmagem do repórter. Depois o treinador ficou ainda mais irritado ao perceber que a reportagem da Itatiaia havia flagrado o seu gesto. A ACEB repudia qualquer ato contra liberdade de imprensa e se solidariza ao repórter Pedro Spinelli."