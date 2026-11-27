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Em coletiva antes da decisão contra o Estudiantes, técnico do Palmeiras comentou a rivalidade com o Rubro-Negro e falou sobre a preparação da equipe para a final

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O técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), em Montevidéu, na véspera da final da Copa Libertadores, contra o Estudiantes. Em um clima descontraído, o português demonstrou confiança na preparação do Palmeiras para a decisão, falou sobre o desgaste físico da equipe e comentou a perda do Brasileirão para o Flamengo. O capitão Gustavo Gómez também participou da entrevista, enquanto Marlon Freitas e Giay acompanharam as declarações.

A coletiva teve um tom diferente daquele frequentemente apresentado por Abel em suas conversas com a imprensa. Bem-humorado, o treinador abriu o encontro com brincadeiras direcionadas aos jornalistas. Ao longo da entrevista, distribuiu elogios aos profissionais presentes, sorriu e protagonizou momentos de descontração, em uma postura mais leve na comparação com outras ocasiões.

Apesar do clima positivo, Abel não deixou de abordar a disputa pelo Brasileirão. O Palmeiras não conseguiu superar o Flamengo na briga pelo título nacional, mas o treinador ressaltou as diferenças na preparação das equipes ao longo da temporada. Segundo ele, o rival teve mais oportunidades para treinar e descansar por não disputar as mesmas competições até as fases finais.

"A vontade e gratidão de jogar uma final supera qualquer cansaço. Queríamos lutar pelo Campeonato Brasileiro, mas infelizmente nosso adversário direto ficou fora da Copa do Brasil e da Libertadores, então, deu muito mais margem para poder treinar e competir", afirmou.

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O português também relembrou uma conversa que teve com um integrante da CBF em seu primeiro ano no Palmeiras, quando ouviu que o clube deveria abrir mão de algumas competições para administrar melhor o calendário. Abel destacou que nunca considerou essa possibilidade e garantiu que o elenco chega confiante para enfrentar os argentinos.

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"Eu lembro que no primeiro ano que eu cheguei, um elemento da CBF disse: 'Por que o Palmeiras quer lutar por todas as competições? Tem que abdicar'. Nós não abdicamos em momento nenhum de lutar por todas as competições, mas chegamos com sentimento de confiança e bem fisicamente e mentalmente, preparados para enfrentar um grande adversário", completou.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes será disputada neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Verdão busca seu quarto título continental, enquanto os argentinos tentam conquistar a quinta taça. A decisão terá transmissão da TV Globo, ESPN, GE TV, Disney+ e Paramount+.