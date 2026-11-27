Em coletiva antes da decisão contra o Estudiantes, técnico do Palmeiras comentou a rivalidade com o Rubro-Negro e falou sobre a preparação da equipe para a final
O técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), em Montevidéu, na véspera da final da Copa Libertadores, contra o Estudiantes. Em um clima descontraído, o português demonstrou confiança na preparação do Palmeiras para a decisão, falou sobre o desgaste físico da equipe e comentou a perda do Brasileirão para o Flamengo. O capitão Gustavo Gómez também participou da entrevista, enquanto Marlon Freitas e Giay acompanharam as declarações.
A coletiva teve um tom diferente daquele frequentemente apresentado por Abel em suas conversas com a imprensa. Bem-humorado, o treinador abriu o encontro com brincadeiras direcionadas aos jornalistas. Ao longo da entrevista, distribuiu elogios aos profissionais presentes, sorriu e protagonizou momentos de descontração, em uma postura mais leve na comparação com outras ocasiões.
Apesar do clima positivo, Abel não deixou de abordar a disputa pelo Brasileirão. O Palmeiras não conseguiu superar o Flamengo na briga pelo título nacional, mas o treinador ressaltou as diferenças na preparação das equipes ao longo da temporada. Segundo ele, o rival teve mais oportunidades para treinar e descansar por não disputar as mesmas competições até as fases finais.
"A vontade e gratidão de jogar uma final supera qualquer cansaço. Queríamos lutar pelo Campeonato Brasileiro, mas infelizmente nosso adversário direto ficou fora da Copa do Brasil e da Libertadores, então, deu muito mais margem para poder treinar e competir", afirmou.
O português também relembrou uma conversa que teve com um integrante da CBF em seu primeiro ano no Palmeiras, quando ouviu que o clube deveria abrir mão de algumas competições para administrar melhor o calendário. Abel destacou que nunca considerou essa possibilidade e garantiu que o elenco chega confiante para enfrentar os argentinos.
"Eu lembro que no primeiro ano que eu cheguei, um elemento da CBF disse: 'Por que o Palmeiras quer lutar por todas as competições? Tem que abdicar'. Nós não abdicamos em momento nenhum de lutar por todas as competições, mas chegamos com sentimento de confiança e bem fisicamente e mentalmente, preparados para enfrentar um grande adversário", completou.
A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes será disputada neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Verdão busca seu quarto título continental, enquanto os argentinos tentam conquistar a quinta taça. A decisão terá transmissão da TV Globo, ESPN, GE TV, Disney+ e Paramount+.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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