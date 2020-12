Abel Braga vai continuar no Inter até o fim do Brasileirão?

Técnico estaria incomodado com comentários da nova diretoria, que já acertou com Miguel Ángel Ramírez para 2021

O duelo entre e neste domingo (27), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser o último de Abel Braga no comando colorado.

Isso porque o presidente eleito Alessandro Barcelos, que assume o cargo no ano que se aproxima, já confirmou acerto com Miguel Ángel Ramírez para 2021.

Barcelos, inclusive, está em Salvador com a delegação do Internacional e, de acordo com o GE, pretende conversar com Abel Braga para discutir sua permanência no clube até o fim do Campeonato Brasileiro, pois entende que a equipe encontrou uma maneira de atuar sob o comando do treinador, após um mau início.

Abelão, no entanto, estaria incomodado com notícias e comentários de integrantes da nova diretoria e, por isso, pode rejeitar o pedido e encerrar a sua quinta passagem pelo Internacional.

Desde seu retorno ao Intern, no dia 10 de novembro, Abel Braga comandou a equipe em 10 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um total de 46,6% de aproveitamento.