Abel Braga não se preocupa com gols sofridos pelo Flamengo mas deveria

Equipe Rubro-Negra foi vazada em seis de sete jogos pelo Campeonato Carioca até aqui; na próxima semana estreia na Libertadores

Nesta quinta-feira(28), o Flamengo encara a Portuguesa pela segunda rodada da Taça Rio. Mas o pensamento dos Rubro-Negros está voltado para o jogo que acontece daqui há uma semana, na Bolívia. No dia 5, a equipe estreia na Libertadores, contra o San José, em Oruru. A altitude será um grande adversário de uma equipe que precisa se ajustar defensivamente.

Desde o início da temporada, o Flamengo vem sofrendo gols em quase todos os jogos. No Campeonato Carioca, o Rubro-Negro foi vazado em seis de sete partidas. Bangu, Resende, Botafogo, Boavista, Fluminense e Americano foram os times balançaram as redes do time de Abel Braga.

Apesar disso, o treinador disse não está preocupado, já que o time vem fazendo gols e vencendo os jogos.

"Estou muito feliz com a zaga, se todo jogo fizer quatro e levar um está bem. O jogo contra o Fluminense foi anormal"., disse o treinador.

Abel Braga: “O Berrío está treinando muito bem. O Dourado está treinando muito bem. O Berrío pode ser uma boa aposta para o jogo lá fora(Libertadores) pic.twitter.com/IVhXTQwseD — Raisa Simplicio (@simpraisa) 24 de fevereiro de 2019

O confronto contra o Tricolor, no entanto, foi o único que valia classificação. O Flamengo entrou em campo com a vantagem do empate mas não balançou as redes e acabou sofrendo o gol que decretou a eliminação da equipe que ficou de fora da decisão da Taça Guanabara.

O tom de despreocupação de Abel Braga com os gols que o Flamengo vem sofrendo não pode ser levado a sério. Os tentos foram sofridos por equipes tecnicamente bem mais fracas, o que permitiu o time vencer com mais facilidade no placar. Mas se levar este cenário para jogos mais importantes, contra adversários mais fortes, a situação pode complicar para o Rubro-Negro, principalmente se tratando de Libertadores.

Ainda que Abel acredite não ter problema nisso, vai ser preciso ajudar o setor defensivo e evitar sofrer gols, principalmente em partidas mais fáceis. Na Libertadores, por exemplo, o gol vale e pode valer o dobro se for sofrido dentro de seus domínios.



(Foto: Bruno Haddad / Cruzeiro / Divulgação)

Em 2018, o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa Libertadores da América. No primeiro jogo, sofreu dois gols da equipe Celeste no Maracanã tornando quase impossível a classificação no Mineirão. No jogo da volta, o 1 a 0 foi insuficiente para garantir a classificação.

Em 2017, na final da Sul-Americana, o time dirigido por Reinaldo Rueda também não conseguiu evitar os gols sofridos para o Independiente. Apesar de ter balançado as redes na Argentina, sofreu gol no Maracanã e perdeu o título diante de sua torcida ao empatar em 1 a 1.

Se quiser sonhar alto este ano, o Flamengo vai precisar sim se preocupar com os gols sofridos, principalmente na Libertadores, um torneio que não perdoa quem tem problemas defensivos.