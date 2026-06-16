Abdulilah Al-Omari: Merecíamos a vitória contra o Uruguai

Abdulelah Al-Omari, zagueiro da seleção saudita, afirmou que a “Selecção Verde” merecia ter vencido a Uruguai durante o confronto entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

Al-Omari marcou o único gol da Arábia Saudita no empate de 1 a 1 com a Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da fase de grupos.

Em declarações à emissora catariana “BeIN Sports” após a partida, Al-Omari disse: “O ponto é positivo. Mas queríamos conquistar os três pontos, merecíamos a vitória, mas, graças a Deus, de qualquer forma”.

Ele acrescentou: “Não consigo descrever o que senti ao marcar o gol, especialmente por ter sido na Copa do Mundo, e espero que o próximo seja melhor”.

Vale lembrar que Al-Omari se tornou o décimo jogador saudita a marcar em uma Copa do Mundo ao longo da história, além de ser o primeiro zagueiro a balançar as redes pela “Selecção Verde” na competição.