ABC x Mirassol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo jogo de ida da grande decisão da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

ABC e Mirassol entram em campo neste sábado (1), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da grande final da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após garantirem a classificação à Série B, chegou a hroa das equipes lutarem pelo troféu da competição. De um lado, o ABC chega à grande decisão após ficar na liderança do grupo C, com 12 pontos (três vitórias e três empates).

Já o Mirassol fez campanha semelhante à do adversário, além de ter sido também a melhor equipe da primeira fase do campeonato.

"Já deu tempo de comemorar (o acesso), de celebrar, mas também de se preparar e chegar em condição de fazer um grande jogo, levando em consideração que é mais um minicampeonato de seis pontos e, estrategicamente, precisamos ir para lá e competir para trazer a eliminatória aberta para casa", disse o técnico Ricardo Catalá.

Escalações:

Escalação do provável ABC: Matheus Nogueira, Marcos Vinícius, Afonso, Richardson, Daniel Vençan, Waldrigo, Erick Varão, Calyson, Lucas Douglas, Alyson e Henan.

Escalação do provável MIRASSOL: Gasparotto, Ivan, L. Gustavo, Sam, Daniel, Rhuan, Osman, Paulinho, Mingotti, Camilo e Negueba.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Frasqueirão, Natal - RN

• Arbitragem: Rafael Klein (árbitro), Tiago Diel e Maira Moreira (assistentes), Roger Goulart (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)