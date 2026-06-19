Aad de Mos fez declarações contundentes sobre Arno Vermeulen no programa “De Oranjezomer”. O ex-técnico ainda guarda rancor do diretor de futebol da NOS e partiu para uma tirada.

“Não te vemos com tanta frequência na TV, Aad. Como isso é possível? Não te vejo na NOS, por exemplo”, questionou Hélène Hendriks. “Não, mas tem um espertinho lá. Aquele ‘chinês branco’ está lá”, disse De Mos, referindo-se a Vermeulen.

Hendriks destacou que Vermeulen vai deixar o cargo de chefe de futebol na emissora. “Sim, mas ele tem pretensões, é claro”, respondeu De Mos com raiva. Em seguida, a apresentadora perguntou por que o morador de Haia, de 79 anos, não é fã de Vermeulen.

“Ele fica o dia inteiro sem fazer nada, é o ‘senhor caixas vazias’”, afirmou o ex-técnico. “Não, né?”, reagiu Hendriks, rindo. Em seguida, De Mos continuou sua tirada contra Vermeulen. “Ele ainda tem a arrogância de dizer: ‘Eu posso suceder Robert Eenhoorn (diretor-geral do Feyenoord). Como você tem coragem de dizer isso?’”

De Mos continuou resmungando e parecia ainda não ter se acalmado. “Um diretor-geral precisa vir do mundo do futebol.” Hendriks quis saber por que Vermeulen não poderia suceder Eenhoorn. “Talvez ele seja capaz de mais do que você imagina”, disse o morador de Breda, de 45 anos. De Mos reagiu então com firmeza. “Não, não acredito nisso.”

Rutger Castricum encerrou o assunto com uma piada. “Agora todos os chineses estão bravos, você sabe disso, não é?”, disse ele, referindo-se à declaração de Rafael van der Vaart sobre os japoneses, que causou grande polêmica. “Esses suecos são todos parecidos”, brincou De Mos em resposta.