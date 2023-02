A "volta aos gramados" de Ronaldinho na liga de Gerard Piqué

Brasileiro fará parte da equipe presidida pelo streamer Ibai Llanos, o Porcinos FC

Na noite desta última quinta-feira (23), as redes sociais da Kings League InfoJobs, liga amadora criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué e pelo streamer Ibai Llanos, publicaram um vídeo anunciando a inesperada "volta aos gramados" de um jogador: Ronaldinho Gaúcho, o novo reforço da equipe presidida pelo streamer Ibai Llanos.

Os fundadores do torneio fizeram o convite ao brasileiro para que ele se tornasse o "12º jogador" do Porcinos FC, algo como uma "carta especial" para o clube. Ou seja, Ronaldinho será a "estrela" da equipe em determinadas rodadas da competição. O mexicano Chicharito, por exemplo, é um desses especiais do Porcinos, mas é esperado que a estreia do brasileiro como atleta extra na Kings League aconteça neste domingo (26), contra o Pio FC.

A Kings League tem na disputa 12 times, compostos por ex-atletas e outros integrantes que não tiveram carreira profissional no futebol. Iker Casillas e Kun Aguero, por exemplo, presidem os times 1K FC e Kunisports, respectivamente. Os nomes das equipes deles, inclusive, possuem referência ao nome dos presidentes, que também atuam em campo em alguns momentos dos confrontos.

As disputas dos jogos são feitas no modelo Fut7, em campo de proporções menores e com sete atletas para cada lado do campo. Em caso de empate, são disputados os shootouts, em que o atleta de linha tem poucos segundos para tirar um "1 contra 1" com o goleiro adversário e marcar o gol. As transmissões dos jogos são feitas pela Twitch e pelo YouTube do canal Kings League InfoJobs.