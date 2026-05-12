A Voetbalzone está procurando novos estagiários! (ensino superior)

Para a primeira metade da temporada 2026/27, a Voetbalzone está novamente à procura de três estudantes entusiasmados e motivados para reforçar nossa equipe. A Voetbalzone procura estagiários que possam dar apoio ao departamento de vídeo, redes sociais e/ou redação.
Requisitos
- Início em setembro de 2026;
-40 horas por semana por um período mínimo de cinco meses;
-Boa remuneração de estágio;
- Horários de trabalho variáveis (às vezes também à noite ou nos finais de semana);
-Formação superior (HBO ou WO) relevante na área de mídia;
-Apenas estágios de prática.
Exemplos de tarefas no departamento de vídeo
- Criação de conteúdo para o Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, X, YouTube e TikTok;
- Dar apoio nos dias de filmagem e/ou sair com a câmera;
- Pré-montar vídeos;
- Escrever legendas (brutas);
- Cuidar das publicações em nossos canais;
- Possibilidade de desenvolver novas iniciativas para o Voetbalzone.
Exemplos de tarefas no departamento de mídias sociais
- Criação de conteúdo para o Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube;
- Redação de textos comerciais, posts e legendas;
- Oferecer apoio em dias de filmagem;
- Possibilidade de desenvolver novas iniciativas/canais para o Voetbalzone.nl.
Competências
- Conhecimento (básico) de filmagem, iluminação, som e edição
- Experiência (básica) com o Adobe Premiere é uma vantagem
- Afinidade com redes sociais
- Proativo e autônomo
- Criativo
- Meticuloso
Exemplos de tarefas na redação
Você escreve artigos de notícias e reportagens de jogos que mantêm o leitor totalmente informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. Você é cheio de energia e tem iniciativa.
Você é capaz de escrever para um público amplo: de forma neutra, concisa e acessível. Além disso, terá toda a liberdade para se desenvolver ainda mais como redator, por exemplo, elaborando reportagens de fundo ou realizando entrevistas no local.
Competências
- você trabalha com muito cuidado;
- você é uma enciclopédia ambulante de futebol;
- você tem ótimas habilidades de comunicação e é um jogador de equipe;
- você é rápido e trabalha sem erros;
- você é resistente ao estresse, flexível, autônomo e motivado;
- você domina o inglês de forma excelente, tanto na fala quanto na escrita;
- você é capaz de apresentar diariamente ideias relacionadas a notícias do futebol.
Contato
Você é o estagiário que estamos procurando? Envie seu currículo, uma carta de motivação e alguns exemplos de trabalhos para wessel.antes@footballco.com até 1º de junho de 2026.