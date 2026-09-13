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A vitória sozinha não basta: o Bernabéu começa a questionar o impacto de Mourinho

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

O placar do estádio Santiago Bernabéu refletia uma goleada por 4 a 1 no apito final da partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano, na quinta rodada de La Liga, mas o clima estava longe de ser de celebração. 

O jornal Sport noticiou que as vaias emitidas por parte da torcida durante a despedida dos jogadores do Real Madrid confirmaram que há, entre os torcedores do clube, quem tenha começado a questionar o impacto de José Mourinho.

Mas o Bernabéu, ou ao menos parte dele, enviou uma mensagem clara: "vencer, por si só, não é suficiente" quando o rival, a 600 quilômetros de distância, encanta a todos. 

À espera do que o Barcelona vai fazer diante do Levante, o Real Madrid encerra as cinco primeiras rodadas do Campeonato Espanhol com quatro vitórias e uma derrota. Ou seja, 12 pontos dos 15 possíveis, um aproveitamento que corresponde com precisão à eficácia histórica do treinador português em seus inícios.

Porém, para além desses números e da possibilidade de o Barcelona chegar aos 15 pontos dos 15 possíveis caso vença o Levante, os sinais positivos apresentados por Arda Güler não parecem suficientes para compensar as dúvidas em torno do recém-chegado Yan Diomande, por exemplo. 

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Além disso, a boa atuação no primeiro tempo não acalma a preocupação gerada pela queda de rendimento da equipe no segundo tempo, com o time voltando a depender mais uma vez da grande atuação do goleiro Courtois.

Mourinho resumiu sua defesa da equipe ao afirmar: "Descrevo a partida como uma questão de 45 minutos".

É evidente que Mourinho ainda goza de confiança, ao menos até a chegada dos grandes confrontos, como o dérbi contra o Atlético no dia 20 de setembro no estádio Metropolitano, ou o Clássico no Spotify Camp Nou no dia 25 de outubro.

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