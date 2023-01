A vitória na Copa da Inglaterra que deixou ator de Deadpool chocado

Ryan Reynolds é um dos donos do Wrexham, time da quinta divisão, que avançou à quarta fase da FA Cup

O ator Ryan Reynolds, astro da franquia Deadpool e outros tantos filmes de sucesso, não acreditou no que seus próprios olhos estavam lhe mostrando: o Wrexham, time do qual ele é investidor, superou o favorito Coventry para vencer um jogo válido pela Copa da Inglaterra. O duelo acabou 4 a 3 para o seu time, que disputa a quinta divisão, e surpreendeu o canadense.

Co-proprietário do Wrexham desde novembro de 2020, ao lado do também ator Rob McElhenney, Ryan Reynolds postou em suas redes sociais a surpresa ao ver que o seu time, que estava longe de ser favorito a vencer o Coventry, da segunda divisão, na FA Cup, bateu o adversário. “Que. P***. Está. Acontecendo?", escreveu o ator em uma foto publicada no story do Instagram, quando o placar ainda marcava 2 a 0 para sua equipe.

Instagram

A vitória, porém, não veio sem sustos. O Wrexham chegou a abrir 2 a 0 em 18 minutos, e ficou na frente pelo placar de 4 a 1, com um jogador a mais em campo, até os minutos finais, quando tomou dois gols e viu um lance perigoso quase dar o empate ao Coventry. A vitória, porém, foi confirmada, dando aos galeses a classificação à quarta rodada da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde 2000. A equipe, aliás, é o único time da quinta divisão a estar entre os 32 sobreviventes da competição.

O adversário do Wrexham na próxima fase da FA Cup será conhecido por meio de um sorteio, que será realizado no domingo (9), após os jogos finais desta rodada.