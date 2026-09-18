Apenas um número separa a máquina de gols norueguesa Erling Haaland de alcançar a marca perfeita na Premier League, e sua mira agora está voltada para uma vítima nova e antiga cujas redes ele nunca conseguiu balançar antes.

Haaland entra no aguardado confronto do Manchester City diante do Sunderland no próximo domingo carregando um retrospecto goleador assustador, tendo conseguido marcar contra 24 dos 25 clubes que enfrentou na Premier League desde sua chegada à Inglaterra, de acordo com a rede de estatísticas de futebol Squawka.

Segundo a rede, o Sunderland continua sendo a única equipe que resistiu ao atacante norueguês, depois de ele ter falhado em marcar diante dela em duas partidas completas ao longo da última temporada, permanecendo assim a única brecha no retrospecto goleador de Haaland.

A chance de 57%

E a oportunidade parece mais favorável do que nunca para quebrar esse tabu. De acordo com os índices de previsão da rede Squawka, Haaland recebeu 57% de chance de marcar no domingo, um percentual que reflete a assustadora fase goleadora que ele vive no início da temporada.

Esse desafio pessoal de Haaland chega em um momento em que o Manchester City passa por um início forte, com a equipe ocupando a vice-liderança da tabela de classificação do Campeonato Inglês, com 12 pontos em 4 rodadas, empatada com o líder Arsenal com a mesma pontuação, mas o saldo de gols pende a favor do Arsenal.

Do outro lado, o Sunderland entra no confronto na décima quarta posição, com apenas 4 pontos, conquistados em uma única vitória, um empate e duas derrotas, e tentará com todas as forças manter-se como a única equipe da Inglaterra que não provou a amargura dos gols de Haaland.

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