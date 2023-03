A violência de torcida na Itália antes de Napoli x Eintracht Frankfurt pela Liga dos Campeões

Mesmo sem ingressos, torcida do Frankfurt vai a Nápoles e causa batalha campal com a polícia

Mesmo sem o direito a ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Napoli, torcedores do Eintracht Frankfurt viajaram até Nápoles, entraram em confronto com torcedores locais e promoveram o caos no centro da cidade italiana. A confusão tomou grandes proporções e desencadeou atos de vandalismo.

As ruas de Nápoles se tornaram palco de batalhas campais nesta quarta-feira (15), com o envolvimento também da polícia italiana. A presença dos visitantes alemães no Estádio Diego Armando Maradona se tornou uma queda de braço durante as últimas semanas. Por questões de segurança, as autoridades italianas proibiram que torcedores do Frankfurt comprassem ingressos, após episódios de violência na ida. O Eintracht tentou protestar e reverter a decisão, mas, diante da trava imposta pela prefeitura de Nápoles, o clube abriu mão de sua carga de ingressos. Ainda assim, cerca de 500 ultras chegaram à cidade italiana na noite de terça-feira e desencadearam os conflitos.

Em um primeiro momento, as autoridades italianas vetaram como um todo a venda de ingressos para torcedores do Eintracht Frankfurt. Durante a partida de ida, torcedores do Napoli foram atacados em Frankfurt e também receberam xingamentos discriminatórios. Nove pessoas foram presas. A intenção do governo era evitar uma escalada do conflito. O Eintracht protestou e obteve uma liminar para conseguir ocupar o setor visitante. Todavia, nesta semana, a prefeitura de Nápoles resolveu vetar as vendas para residentes em Frankfurt. Diante da limitação, o Eintracht abriu mão de obter entradas também para aqueles que não vivem na cidade. Seis voos fretados que sairiam da Alemanha foram cancelados. O que não impediu a viagem dos ultras por terra e os confrontos.

Nesta quarta-feira, os torcedores do Frankfurt fizeram caminhadas pelas ruas de Nápoles, com novos ataques xenofóbicos contra a população da cidade. Logo aconteceram conflitos não apenas com os locais, mas com a própria polícia italiana. Pelo menos um carro da polícia foi incendiado, enquanto os ultras atacaram também postos policiais no centro da cidade. O prefeito condenou os atos e pediu para uma interação pacífica. Mesmo o capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, pediu para que sua torcida evite provocações.

Presidente da Uefa, Aleksander Ceferin se contrapôs à decisão das autoridades italianas em interferirem no público da partida e disse que a entidade continental ficará ao lado do Eintracht Frankfurt. Resta saber qual será o seu posicionamento depois dos confrontos, quando há uma dificuldade do poder público em cumprir seu papel, mas também falta de apoio da confederação. Ceferin atravessa um momento crítico, depois de serem esclarecidos os erros de segurança da Uefa na decisão da Champions passada, no Stade de France. Nesta temporada, o Frankfurt chegou a ser multado por gestos nazistas de alguns torcedores, mas sem punições mais incisivas.